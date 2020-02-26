2020-02-26T11:14:48+03:00
Общество

Из бюджета Перми выделят дополнительные деньги на благоустройство дворов

Также будут профинансированы мероприятия к юбилею Победы
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: Пермская городская думаФото: Пермская городская дума
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Пермская городская Дума одобрила поправки в бюджет города. Средства, оставшиеся неизрасходованными с прошлого года, а также дополнительные поступления из федерального и краевого бюджетов и нацпроекта «Жилье и городская среда», будут перераспределены. Деньги будут направлены на благоустройство дворов, строительство трех спортивных площадок и мероприятия к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

- При принятии корректировок в бюджет мы выдерживаем все стратегические направления: реализация нацпроектов, 300-летие нашего города и поддержка ветеранов, - отметил председатель Пермской городской Думе Юрий Уткин. - При этом необходимо уделить особое внимание исполнительской дисциплине.

- Конечно же, неправильно, что на конец года остаются остатки на счетах в значительных количествах. Это значит, что деньги своевременно не потрачены на строительство важных инфраструктурных объектов, благоустройство. Я считаю, что такого в принципе не должно быть! - подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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