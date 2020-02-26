В Кировском районе Перми построят новую школу

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:11:54+03:00

Конкурс на ее строительство будет объявлен в начале марта

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В Перми на улице Юнг Прикамья в Кировском районе будет построена новая школа. В начале марта будет объявлен конкурс на строительство школы. Также в Кировском районе, недалеко от лыжной базы «Прикамье», планируется строительство лыжероллерной трассы. Еще одно спортивное сооружение, которое появится в Перми, - это теннисный корт в Мотовилихе, на улице Звонарева.

Депутаты Пермской городской Думы на пленарном заседании одобрили изменение зонирования всех этих земельных участков, чтобы появилась возможность начать там строительство.

- На сегодняшний день нормы по учреждениям образования изменились, возросла необходимость в дополнительных площадях, - отметила депутат Наталья Рослякова. - Все проекты востребованы: новая школа необходима в связи с развитием района, теннисный корт и лыжероллерная трасса – долгожданные проекты, которые станут замечательными подарками всем жителям города.

Также депутаты поддержали изменения в генеральный план Перми, согласно которым в ближайшие годы в городе отремонтируют и построят дороги по улицам Маршала Жукова, Плеханова, Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых и Комбайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU