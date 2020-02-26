На трассе в Прикамье при столкновении с бензовозом погибла женщина
Авария произошла на трассе «Чернушка-Тюш»
Все обстоятельства ЧП уточняются. Фото: ГИБДД по Пермскому краю
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В Пермском крае на трассе «Чернушка - Тюш» произошло ДТП, в результате которого погибла 61-летняя женщина.
В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречку, где столкнулся с бензовозом «Вольво». От удара машины отбросило на разные стороны дороги.
В результате аварии погибла пассажирка легковушки. 61-летняя женщина получила серьезнее травмы, из-за которых скончалась на месте. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства ЧП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU