На трассе в Прикамье при столкновении с бензовозом погибла женщина

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:59:29+03:00

Все обстоятельства ЧП уточняются. Фото: ГИБДД по Пермскому краю

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В Пермском крае на трассе «Чернушка - Тюш» произошло ДТП, в результате которого погибла 61-летняя женщина.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на встречку, где столкнулся с бензовозом «Вольво». От удара машины отбросило на разные стороны дороги.

В результате аварии погибла пассажирка легковушки. 61-летняя женщина получила серьезнее травмы, из-за которых скончалась на месте. Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Все обстоятельства ЧП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU