2020-02-22T15:12:25+03:00
Звезды

Театр «У Моста» вернулся с фестиваля, проходившего на Кипре, с двумя наградами

Пермяки показали спектакль «Ханума»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Актеры театра на Кипре. Фото: "У Моста"Актеры театра на Кипре. Фото: "У Моста"
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Международный Театральный Фестиваль «Пять вечеров на Кипре» проводится ежегодно в феврале в городах Никосия, Пафос, Ларнака, Лимассол. В этом году его участником стал пермский театр «У Моста». В рамках фестиваля «Пять вечеров на Кипре» пермяки представили музыкальную комедию «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели. Артисты театра «У Моста» выступили на сцене театра «Маркидео» (Markideio Theatre) в городе Пафос.

- Специально для спектакля «Ханума» кипрским художником Михаилом Эбаноидзе были придуманы эксклюзивные декорации, - рассказали в театре. - Одну из ролей в спектакле исполнил Сергей Сафарян - актер Тбилисского государственного армянского драматического театра им. П. Адамяна. Также в музыкальной комедии «Ханума» принял участие ансамбль грузинского танца «Ромиосини».

С фестиваля «Пять вечеров на Кипре» театр «У Моста» привез две награды: диплом «За сохранение театральных традиций и высокую миссию приобщения к русской культуре соотечественников за рубежом» и приз зрительских симпатий «За высокий художественный уровень и талантливое исполнение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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