В Перми открываются бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:31:38+03:00

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«Тотальный диктант-2020» пройдет по всей стране, в том числе в Пермском крае, 4 апреля. Для того, чтобы пермяки могли подготовиться к проверке грамотности, в городе с 26 февраля откроются бесплатные подготовительные курсы. Они будут проходить каждую среду с 19.00 до 20.30 в трех залах Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького:

- Отдел краеведения (4-й этаж, левое крыло),

- Отдел литературы по искусству (4-й этаж, левое крыло),

- Интерактивный зал (2-й этаж, правое крыло).

Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» в Перми написали почти 3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU