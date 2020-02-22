В Перми открываются бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
«Тотальный диктант-2020» пройдет по всей стране, в том числе в Пермском крае, 4 апреля. Для того, чтобы пермяки могли подготовиться к проверке грамотности, в городе с 26 февраля откроются бесплатные подготовительные курсы. Они будут проходить каждую среду с 19.00 до 20.30 в трех залах Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького:
- Отдел краеведения (4-й этаж, левое крыло),
- Отдел литературы по искусству (4-й этаж, левое крыло),
- Интерактивный зал (2-й этаж, правое крыло).
Напомним, в прошлом году «Тотальный диктант» в Перми написали почти 3 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU