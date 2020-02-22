Пермские школьники разработали машину, работающую на водороде
Девятиклассники пермской школы №93 стали участниками национального конкурса «Первый элемент», который сейчас проходит в Анапе. В нем встречаются 30 команд со всей России.
- В состав команды вошли Павел Васев, Алексей Жданов, Иван Масленников и Артемий Хлебников, - рассказали в департаменте образования Перми. - Участникам конкурса предстояло разработать радиоуправляемую модель автомобиля на основе топливного элемента, работающего на водороде.
Сейчас команды должны будут продемонстрировать работу своих моделей. Победителями и призерами станут команды, чьи машины преодолеют наибольшее количество кругов за отведенное время.
- Победители получат грант размером в 100 тысяч рублей на развитие своей модели, а также материальную поддержку от организаторов на участие в международном конкурсе.
ИСТОЧНИК KP.RU