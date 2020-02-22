2020-02-22T11:43:15+03:00
Дом. Семья

«Это просто ужас! Зачем было заводить?». В Перми выбросили маленькую собаку в сугроб

Хозяев заставили забрать питомца обратно
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители Мотовилихи в социальной сети рассказали о том, что в микрорайоне Вышка 1 молодая пара выбросила в снег собаку.

«Подъехала серая «девятка» в конец улицы Огородникова и выбросили маленькую собаку в сугроб, - написали очевидцы. - Когда местные жители сделали замечание, хозяева ответили, что в приюте ей будет хуже, а здесь кто-нибудь да подберет. Это просто ужас! Зачем было заводить? Пока разбирались с этой молодой парой, бедный пес стоял у машины и трясся, верными глазами смотрел на хозяев».

После вмешательства жителей хозяева забрали собаку с собой. Но, возможно, довезли ее только до следующего сугроба, считают мотовилихинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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