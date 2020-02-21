«Вынуждены ночевать в кабинах». 10 фур со всей России застряли под Гремячинском из-за гололеда

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:11:32+03:00

Водители сами вынуждены искать технику, которая поможет им справиться с гололедом. Фото: Василий Вахрин

Водители пытаются найти, кто им поможет, но пока безрезультатно

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Уже третьи сутки - со вторника, 18 февраля - 10 огромных фур не могут выбраться из-под Гремячинска из-за плохих дорожных условий.

- Водители приехали за продукцией на деревообрабатывающий комбинат в Гремячинске и уже три дня не могут подняться в гору из-за гололеда, - сообщает ГТРК «Пермь». - Они обращались за помощью к МЧС, в администрацию Гремячинска, но ситуация до сих пор не решилась.

Помощи ждут 10 фур - из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодарского края, Белгорода и даже из Сербии. Водители вынуждены ночевать в кабинах.

- Мы не можем выехать, - говорят водители. - Обращались в МЧС, нас отправили в администрацию Гремячинска. В администрации сказали, что дорогу обслуживает комбинат. Директор комбината сказал, что его участок - только на выезде с предприятия, а дальше - зона ответственности администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU