2020-02-21T18:11:32+03:00
Происшествия

«Вынуждены ночевать в кабинах». 10 фур со всей России застряли под Гремячинском из-за гололеда

Водители пытаются найти, кто им поможет, но пока безрезультатно
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Водители сами вынуждены искать технику, которая поможет им справиться с гололедом.Водители сами вынуждены искать технику, которая поможет им справиться с гололедом.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Уже третьи сутки - со вторника, 18 февраля - 10 огромных фур не могут выбраться из-под Гремячинска из-за плохих дорожных условий.

- Водители приехали за продукцией на деревообрабатывающий комбинат в Гремячинске и уже три дня не могут подняться в гору из-за гололеда, - сообщает ГТРК «Пермь». - Они обращались за помощью к МЧС, в администрацию Гремячинска, но ситуация до сих пор не решилась.

Помощи ждут 10 фур - из Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодарского края, Белгорода и даже из Сербии. Водители вынуждены ночевать в кабинах.

- Мы не можем выехать, - говорят водители. - Обращались в МЧС, нас отправили в администрацию Гремячинска. В администрации сказали, что дорогу обслуживает комбинат. Директор комбината сказал, что его участок - только на выезде с предприятия, а дальше - зона ответственности администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вынуждены ночевать в кабинах». 10 фур со всей России застряли под Гремячинском из-за гололеда
Из-за аномального потепления ледовый городок в Перми решили закрыть совсем
«20 дней неизвестности». Окончены поиски пропавшей в Перми женщины
Пермский минздрав о результатах проверки: фактов разглашения врачебной тайны не установлено
Пермский нефтяник отмечен знаком отличия «За наставничество»
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой РЖД
Спортивный комплекс в экстрим-парке планируют закончить к концу июля
Между Пермью и Симферополем начнет курсировать поезд
Илью Кузьмина приговорили к трем годам колонии
Из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Будапешт
В Перми на женщину упала глыба льда
Прокуратура проверит информацию о поборах в пермской школе
В Перми из-за сообщения о пожаре из школы эвакуировали 823 человека
В Перми до мая частично ограничат движение по Коммунальному мосту