2020-02-21T17:42:07+03:00
Общество

Из-за аномального потепления ледовый городок в Перми решили закрыть совсем

Ранее планировалось, что его откроют в предстоящие выходные
Алена ОВЧИННИКОВА
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Последний раз ледовый городок примет гуляющих на Масленицу, 1 марта.Последний раз ледовый городок примет гуляющих на Масленицу, 1 марта.
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Из-за аномального потепления, пришедшего в Пермский край, горки и скульптуры в ледовом городке на пермской эспланаде подверглись сильному таянию. И хотя было объявлено, что в предстоящие выходные после оттепели он вновь примет гуляющих, то сейчас погода внесла серьезные коррективы в его работу.

- В связи с аномальным потеплением было принято решение о закрытии городка в целях обеспечения безопасности, - сообщила пресс-служба городской администрации. - В ближайшие дни неустойчивые элементы будут демонтированы. В последний раз ледовый городок примет посетителей на Масленицу – 1 марта.

Городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать, но возможны технические паузы – в зависимости от температурных условий и таяния льда. Катание со своим спортинвентарем на этих объектах бесплатно для всех.

За время работы ледовый городок «Легенды древней Пармы» посетило больше полумиллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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