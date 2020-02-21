В Перми до мая частично ограничат движение по Коммунальному мосту

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:01:27+03:00

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В ближайшее время на главном городском мосту начнутся ремонтные работы. Они продолжатся до 5 мая 2020 года и будут вестись в ночное время с 22:00 до 06:00. Частично перекроют одну из полос.

- На Коммунальном мосту частично ограничено движение транспорта по одной полосе в связи с подвозом и выгрузкой материала для проведения ремонтных работ подрядчиком, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». - В частности, планируется заменить балку барьерного ограждения, перильное ограждение пешеходной части моста, а также металлический короб, в котором проложены сети.

ИСТОЧНИК KP.RU