В Перми до мая частично ограничат движение по Коммунальному мосту
Там будут производиться ремонтные работы
Частично перекроют одну из полос.Фото: Василий Вахрин
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В ближайшее время на главном городском мосту начнутся ремонтные работы. Они продолжатся до 5 мая 2020 года и будут вестись в ночное время с 22:00 до 06:00. Частично перекроют одну из полос.
- На Коммунальном мосту частично ограничено движение транспорта по одной полосе в связи с подвозом и выгрузкой материала для проведения ремонтных работ подрядчиком, - сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». - В частности, планируется заменить балку барьерного ограждения, перильное ограждение пешеходной части моста, а также металлический короб, в котором проложены сети.
ИСТОЧНИК KP.RU