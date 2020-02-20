2020-02-20T18:10:44+03:00
Общество

Автобус №3 вновь будет ходить до Перми 1

Ремонт путепровода на улице Монастырской завершится на этой неделе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пассажиры электричек смогут вновь садиться в автобус №3 на Перми 1, а не идти через пути до остановки «Завод Шпагина». После окончания ремонта путепровода на Монастырской по улице вновь пойдут большие автобусы. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов во время своей Instagram-конференции.

Сейчас автобус №3 ходит по маршруту «Нагорный - Завод им. Шпагина». Причем, до завода доходит только часть рейсов. У остальных конечной остановкой является «Сквер Решетникова». А после завершения ремонтных работ «тройка» будет ходить до прежней остановки на Перми I.

По словам Дмитрия Самойлова, ремонтные работы на путепроводе могут быть завершены уже на этой неделе.

- Работы близки к завершению, - отметил глава Перми..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус №3 вновь будет ходить до Перми 1
«Иск удовлетворить полностью». Контракт на поставку в Пермь «Льва» и «Львят» признан недействительным
В Прикамье легковушка сбила мужчину на «зебре»
Появилось видео падения глыбы льда на школьницу и ее бабушку в центре Перми
В Прикамье на ремонт Чусовского моста выделят 33 миллиона рублей
В Прикамье за убитого волка будут платить 20 тысяч рублей
«Клевер», «Малахит», «Парма». В Перми началось голосование за название транспортной карты
В Перми пройдет «прямая линия» по вопросу организации пассажирских перевозок
Пермские активисты провели замеры городского воздуха
Жителя Прикамья осудили за пьяную езду
Ветеранам Прикамья вручили первые юбилейные медали к 75-летию Победы
В Перми открылась регистрация на международный марафон
Энергетики «ПСК» проведут ремонт на теплосети в Закамске
«Превысил скорость и перевернулся». В Перми в результате ДТП пострадала 11-летняя школьница
В Прикамье вступил в силу закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним
Прикамские пловцы поборются за поездку на финал «Веселого дельфина»
Следователи возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка в Перми
«Скрывать такое нельзя!» Солдат из Краснокамска погиб в Оренбургской области из-за врачебной ошибки
В Перми начали сносить пивзавод на Сибирской
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще 11 малых поселений Пермского края в 2020 году
В Перми на рабочих предприятия обрушилась металлическая конструкция
В Пермском крае родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ по истории
«Посуда в пятнах и грязные туалеты». В Прикамье закрыли опасное кафе
Жительница Прикамья отсудила 120 тысяч рублей за нападение собаки
«Мешала отдыхать». В Прикамье мужчина сломал 5-месячному ребенку череп
«Помогите найти!». В Прикамье пропал 31-летний мужчина со шрамом на носу
В Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину
Кадеты из Прикамья победили на международном слете юных патриотов