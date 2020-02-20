Автобус №3 вновь будет ходить до Перми 1
Пассажиры электричек смогут вновь садиться в автобус №3 на Перми 1, а не идти через пути до остановки «Завод Шпагина». После окончания ремонта путепровода на Монастырской по улице вновь пойдут большие автобусы. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов во время своей Instagram-конференции.
Сейчас автобус №3 ходит по маршруту «Нагорный - Завод им. Шпагина». Причем, до завода доходит только часть рейсов. У остальных конечной остановкой является «Сквер Решетникова». А после завершения ремонтных работ «тройка» будет ходить до прежней остановки на Перми I.
По словам Дмитрия Самойлова, ремонтные работы на путепроводе могут быть завершены уже на этой неделе.
- Работы близки к завершению, - отметил глава Перми..
ИСТОЧНИК KP.RU