В Прикамье легковушка сбила мужчину на «зебре»
Пострадавшего отправили в больницу
По факту ДТП проводится проверка. Фото: ОГИБДД по Березниковскому округу
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал 69-летний мужчина. Авария произошла утром в четверг, 20 февраля.
В ГИБДД по Березниковскому округу сообщили о том, что водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 69-летнего мужчину. Пострадавший, по предварительной информации, переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу Березников.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU