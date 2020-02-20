В Прикамье легковушка сбила мужчину на «зебре»

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:07:09+03:00

По факту ДТП проводится проверка. Фото: ОГИБДД по Березниковскому округу

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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал 69-летний мужчина. Авария произошла утром в четверг, 20 февраля.

В ГИБДД по Березниковскому округу сообщили о том, что водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 69-летнего мужчину. Пострадавший, по предварительной информации, переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в городскую больницу Березников.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU