В Прикамье за убитого волка будут платить 20 тысяч рублей
В Пермском крае повысили вознаграждение за добычу волков. Зимой жители края стали чаще сообщать о том, что видели волков в населенных пунктах.
Врио губернатора Дмитрий Махонин предложил увеличить вознаграждение для охотников. Соответствующие поправки он внес в краевой бюджет на 2020-2022 года.
- Введение денежного вознаграждения уже зарекомендовало себя как эффективная мера по стимулированию охоты на волка, - отметили в министерстве природы.
Так, в ближайшее время сумму планируют увеличить до 20 тысяч рублей.
С начала года в Пермском крае добыли уже 74 волка. Только за прошлую неделю -15 особей.
ИСТОЧНИК KP.RU