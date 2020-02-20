В Прикамье за убитого волка будут платить 20 тысяч рублей

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:23:38+03:00

С начала года в Пермском крае добыли уже 74 волка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вознаграждение увеличили в два раза

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В Пермском крае повысили вознаграждение за добычу волков. Зимой жители края стали чаще сообщать о том, что видели волков в населенных пунктах.

Врио губернатора Дмитрий Махонин предложил увеличить вознаграждение для охотников. Соответствующие поправки он внес в краевой бюджет на 2020-2022 года.

- Введение денежного вознаграждения уже зарекомендовало себя как эффективная мера по стимулированию охоты на волка, - отметили в министерстве природы.

Так, в ближайшее время сумму планируют увеличить до 20 тысяч рублей.

С начала года в Пермском крае добыли уже 74 волка. Только за прошлую неделю -15 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU