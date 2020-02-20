Пермские активисты провели замеры городского воздуха

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:50:04+03:00

Замеры производили как в центре, так и на окраине города

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Активисты Пермского Молодежного Центра и Всероссийского общества охраны природы провели замеры городского воздуха. Воздух проверили на Перми I, в районе школы №9, на перекрестке улиц Свиязева и Леонова, рядом с ПНОСом и Новогором. Для замеров использовали специальный газоанализатор «Геолан-1П», который ранжирует газы по классам опасности: от 4 до 2. На всех 5 точках маршрута прибор зарегистрировал превышение в 2 из 8 показателей — это сероводород и смесь углеводородов.

Александра Дьякова, активист экологического направления ПМЦ:

— Это новый для нашего города проект. В руках общественников появился уникальный прибор, позволяющий делать замеры по многим параметрам в любой момент, никого не предупреждая. Поэтому сигналы жителей о подозрительных запахах и признаках вредных выбросов можно проверять незамедлительно.

На превышение показателей сильно влияет транспортный поток.

ИСТОЧНИК KP.RU