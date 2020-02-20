Жителя Прикамья осудили за пьяную езду
В Пермском крае местного жителя отправили за решетку за вождение в пьяном виде.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 44-летнего жителя Кизела остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить освидетельствование. Однако все признаки опьянения были. Оказалось, что мужчина нарушает закон не в первый раз. И сел за руль в период запрета запрета управлять транспортным средством.
Суд приговорил 44-летнего нарушителя к 6 месяцам заключения с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору.
Также ему запрещено управлять транспортным средством в течение 2,6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU