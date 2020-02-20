Жителя Прикамья осудили за пьяную езду

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:43:22+03:00

Ему запрещено управлять транспортным средством в течение 2,6 лет. Фото: Василий Вахрин

Мужчину не раз привлекали за подобное нарушение

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В Пермском крае местного жителя отправили за решетку за вождение в пьяном виде.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что 44-летнего жителя Кизела остановили сотрудники ГИБДД, он отказался проходить освидетельствование. Однако все признаки опьянения были. Оказалось, что мужчина нарушает закон не в первый раз. И сел за руль в период запрета запрета управлять транспортным средством.

Суд приговорил 44-летнего нарушителя к 6 месяцам заключения с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору.

Также ему запрещено управлять транспортным средством в течение 2,6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU