Ветеранам Прикамья вручили первые юбилейные медали к 75-летию Победы

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:03:02+03:00

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В Пермском крае ветеранам вручили первые юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

- Хочу сказать вам большое спасибо! – обратился к ним глава региона Дмитрий Махонин. - Невозможно переоценить тот подвиг, который был совершен вами, как на полях сражения, так и в тылу.

Дмитрий Махонин рассказал, что на фронте воевал его дед. Он также вспомнил подвиг своего земляка - Александра Ивановича Спирина, награжденного посмертно звездой Героя Советского Союза, имя которого носит средняя общеобразовательная школа в Чердыни.

На торжественном приеме у главы региона награды 10 ветеранам вручили начальник главного управления МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов, прокурор Прикамья Андрея Юмшанов и руководитель регионального следственного управления СК России Сергей Сарапульцев.

Так выглядит юбилейная медаль. Фото: краевое правительство.

А всего в Прикамье юбилейную медаль, учрежденную Президентом России Владимиром Путиным, получат 14 тысяч 500 участников войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда.

Среди тех, кто был удостоен награды в числе первых - Иван Антонович Шапорев. За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны он был удостоен орденами Отечественной войны I степени, Красной звезды, знаком Почета и 20 медалями. Как вспоминает Иван Антонович, во время войны им выдали полушубки, присланные из Молотовской области, а ныне – Пермского края.

- Прикамье шествовало над Северо-Западным фронтом, где я воевал. Хорошо помню эти черные полушубки. А теперь я и сам пермяк, - рассказал ветеран.

Семен Петрович Куликов проходил службу в 13-й погранзаставе 39-го погранотряда в Армении, награжден медалями «За Победу над Германией», медалью Жукова. Перед тем, как поспасть на границу, ему довелось побывать в Сталинграде.

- Весь город был разбит, не было ни одного уцелевшего дома, - вспоминал он. - Потом нас отправили в Крым, а оттуда – на границу.

В дополнение к юбилейным медалям в честь 75-летия Победы в Пермском крае будут также вручены региональные памятные знаки. Их получат более 150 тысяч жителей Прикамья.

- Эти награды предназначены тем, кто в силу возраста не принимал участие в военных действиях. Они совершили большой подвиг при восстановлении государства после войны, - пояснил Дмитрий Махонин. - Почетные знаки Пермского края, как и юбилейные медали, будут вручены до 9 Мая.

В завершение торжественного приема Дмитрий Махонин пожелал ветеранам здоровья и благополучия.

- Берегите себя, не болейте и будьте с нами, - обратился к ним глава региона.

Напомним, старт вручению медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» дал Президент России Владимир Путин 18 февраля. В День прорыва блокады он вручил медали первым четырем ветеранам.

ИСТОЧНИК KP.RU