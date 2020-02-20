В Перми открылась регистрация на международный марафон

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:59:21+03:00

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Любители бега и активного образа жизни уже могут оставить заявку на участие в пермском международном марафоне. В этом году он пройдет 5 и 6 сентября.

В 2020 организаторы подготовили на три тысячи больше слотов, чем в прошлом году - 12,8 тысяч. Мероприятие будет проходить в два дня. В первый день участников ждут культурные мероприятия, а сам забег пройдет 6 сентября.

Пермский марафон проходит уже 4 раз. С каждым годом желающих испытать себя становится больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU