2020-02-20T10:59:21+03:00
Спорт

В Перми открылась регистрация на международный марафон

Соревнования пройдут 5 и 6 сентября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Пермский марафон проходит уже 4 раз.Пермский марафон проходит уже 4 раз.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Любители бега и активного образа жизни уже могут оставить заявку на участие в пермском международном марафоне. В этом году он пройдет 5 и 6 сентября.

В 2020 организаторы подготовили на три тысячи больше слотов, чем в прошлом году - 12,8 тысяч. Мероприятие будет проходить в два дня. В первый день участников ждут культурные мероприятия, а сам забег пройдет 6 сентября.

Пермский марафон проходит уже 4 раз. С каждым годом желающих испытать себя становится больше.

Зарегистрироваться можно на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские активисты провели замеры городского воздуха
Жителя Прикамья осудили за пьяную езду
Ветеранам Прикамья вручили первые юбилейные медали к 75-летию Победы
В Перми открылась регистрация на международный марафон
Энергетики «ПСК» проведут ремонт на теплосети в Закамске
«Превысил скорость и перевернулся». В Перми в результате ДТП пострадала 11-летняя школьница
В Прикамье вступил в силу закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним
Прикамские пловцы поборются за поездку на финал «Веселого дельфина»
Следователи возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на женщину и ребенка в Перми
«Скрывать такое нельзя!» Солдат из Краснокамска погиб в Оренбургской области из-за врачебной ошибки
В Перми начали сносить пивзавод на Сибирской
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще 11 малых поселений Пермского края в 2020 году
В Перми на рабочих предприятия обрушилась металлическая конструкция
В Пермском крае родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ по истории
«Посуда в пятнах и грязные туалеты». В Прикамье закрыли опасное кафе
Жительница Прикамья отсудила 120 тысяч рублей за нападение собаки
«Мешала отдыхать». В Прикамье мужчина сломал 5-месячному ребенку череп
«Помогите найти!». В Прикамье пропал 31-летний мужчина со шрамом на носу
В Перми на Комсомольском проспекте снежная глыба обрушилась на 7-летнюю девочку и 67-летнюю женщину
Кадеты из Прикамья победили на международном слете юных патриотов