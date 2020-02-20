В Прикамье вступил в силу закон о запрете продажи снюса несовершеннолетним

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:31:58+03:00

Нарушителям грозят штрафы от 50 до 150 тысяч рублей Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае продажа никотиносодержащих смесей отныне считается нарушением закона. Глава Прикамья Дмитрий Махонин подписал закон, запрещающий продавать снюс несовершеннолетним.

Нарушителям грозят штрафы от 50 до 150 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц увеличен в два раза.

Лариса Юркова, заместитель министра территориальной безопасности Пермского края, пояснила, что в составе снюса содержится химические вещества потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них – нитрозамины, полоний, мышьяк и другие агрессивные вещества.

- Употребление бестабачной никотиносодержащей продукции в подростковом возрасте может вызвать остановку роста, повышенную агрессивность и возбудимость, нарушение памяти и концентрации внимания, развитие онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям. Вот почему было важно запретить продажу таких смесей детям и закрепить это законодательно, - отметила Лариса Юркова.

ИСТОЧНИК KP.RU