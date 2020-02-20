«Скрывать такое нельзя!» Солдат из Краснокамска погиб в Оренбургской области из-за врачебной ошибки

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:19:00+03:00

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- Тяжело об этом писать, но скрывать такое нельзя. Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска, - сообщил сегодня в своем Instagram глава администрации Краснокамска Игорь Бакариз.

Сообщается, что молодой человек погиб из-за врачебной ошибки. Точная причина смерти солдата неизвестна.

Игорь Бакариз отметил, что администрация Краснокамска будет настаивать на независимой судебной медэкспертизе.

На данный момент вопрос взят на контроль, - отметил политик. - Мне честно страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно!

ИСТОЧНИК KP.RU