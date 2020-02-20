«Скрывать такое нельзя!» Солдат из Краснокамска погиб в Оренбургской области из-за врачебной ошибки
- Тяжело об этом писать, но скрывать такое нельзя. Во время прохождения воинской службы в Оренбургской области погиб солдат из Краснокамска, - сообщил сегодня в своем Instagram глава администрации Краснокамска Игорь Бакариз.
Сообщается, что молодой человек погиб из-за врачебной ошибки. Точная причина смерти солдата неизвестна.
Игорь Бакариз отметил, что администрация Краснокамска будет настаивать на независимой судебной медэкспертизе.
На данный момент вопрос взят на контроль, - отметил политик. - Мне честно страшно от того, что это происходит, тем более в мирное время. Такого быть не должно!
ИСТОЧНИК KP.RU