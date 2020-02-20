В Перми начали сносить пивзавод на Сибирской

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:26:12+03:00

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На улице Сибирской начали разбирать старый пивной завод. Здание очень долго стояло и ждало реконструкции. Пользователи социальных сетей выложили фотографии, на которых начали сносить единственную фасадную стены.

Когда-то здесь производили пиво «Рифей» и «Пермское губернское» - визитные карточки города.

В конце XIX века завод на углу улиц Сибирской и Ямской (сейчас Пушкина) - принадлежал семейству Дягилевых. В конце 1888 года Дягилевы продали его купчихе Капитолине Ивановне Котеневой, которая проложила от завода канализацию по улице Ямской, Обвинской (сейчас 25 Октября) и Малой Ямской в речку Стикс.

Несмотря на то, что проект реконструкции был готов еще в начале 2000х, здание долго стояло и разрушалось. По последним данным, завод решили снести и отстроить снова.

ИСТОЧНИК KP.RU