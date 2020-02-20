В Пермском крае родителям выпускников предлагают сдать ЕГЭ по истории

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:01:04+03:00

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В Прикамье родители выпускников могут сдать единый госэкзамен по истории. Акция проходит уже в четвертый раз. Ее цель - лучше познакомить родителей с процедурой экзамена.

- Родители выпускников смогли поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Они прочувствовали на себе, как проходит регистрация и рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места ребят, как происходит печать и сканирование заданий и пр. То есть воочию убедиться, что вся процедура абсолютно не страшная, все организовано таким образом, чтобы дети спокойно и без нервов написали экзамен! – подчеркивает минист образования Прикамья Раиса Кассина.

Первый поток уже прошел в школе №42. Вместе с родителями выпускников экзамены сдавали депутат Законодательного Собрания Пермского края Дарья Эйсфельд и заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева и известный актер, депутат Осинской думы Армен Бежанян.

Акция пройдет до конца февраля. Чтобы сдать экзамен, родителю нужно обратиться к директору школы или в управление образования муниципалитета. Также сдать ЕГЭ можно самостоятельно по материалам на сайте Федерального института педагогических измерений

ИСТОЧНИК KP.RU