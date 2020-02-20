«Посуда в пятнах и грязные туалеты». В Прикамье закрыли опасное кафе
В Пермском крае закрыли кафе, которое могло вызвать эпидемию и распространение опасных заболеваний.
Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе в Чусовом. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемических требований.
Так в заведении не соблюдались условия хранения продуктов, повара работали без соответствующей гигиенической подготовки, спецодежды, не проходили регулярных обследований состояния здоровья. Посуда в заведении была плохо вымыта, а туалеты и вовсе не чистились, так как не было соответствующего сотрудника. Влажная уборка в кафе не проводилась.
Сотрудники ФССП по Пермскому краю закрыли кафе на 30 суток до устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU