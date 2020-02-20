Жительница Прикамья отсудила 120 тысяч рублей за нападение собаки

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:19:28+03:00

Из-за возраста раны очень плохо и медленно заживали. Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае в суд обратилась местная жительница, на которую напала собака. Женщина получила тяжелые травмы.

В мае 2019 года на 78-летнюю жительницу Кочево напала собака. Пенсионерка получила тяжелые травмы верхних и нижних конечностей. Из-за возраста раны очень плохо и медленно заживали.

Женщина обратилась в суд. Хозяйка собаки не обеспечила выгул и содержание ее собаки. Суд встал на сторону истицы и взыскал с владелицы собаки 120 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU