Жительница Прикамья отсудила 120 тысяч рублей за нападение собаки
Пенсионерка получила серьезные травмы
Из-за возраста раны очень плохо и медленно заживали.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в суд обратилась местная жительница, на которую напала собака. Женщина получила тяжелые травмы.
В мае 2019 года на 78-летнюю жительницу Кочево напала собака. Пенсионерка получила тяжелые травмы верхних и нижних конечностей. Из-за возраста раны очень плохо и медленно заживали.
Женщина обратилась в суд. Хозяйка собаки не обеспечила выгул и содержание ее собаки. Суд встал на сторону истицы и взыскал с владелицы собаки 120 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU