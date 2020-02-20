«Мешала отдыхать». В Прикамье мужчина сломал 5-месячному ребенку череп
В Пермском крае задержали местного жителя за избиение малолетнего. 27-летний мужчина избил свою сожительницу и ее дочку.
Следователи выяснили, что трагедия произошла 14 февраля в поселке Юго-Камский. 27-летний местный житель был дома вместе с сожительницей и ее дочкой. Мужчина был пьян. Маленькая девочка заплакала, плач раздражал мужчину и мешал ему отдыхать. Он несколько раз ударил мать девочки, потому что она не смола успокоить ребенка, а потом ударил кулаками по голове 5-месячной малютке.
Малышку с переломом черепа отправили в пермскую краевую детскую клиническую больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает.
Задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU