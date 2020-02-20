«Мешала отдыхать». В Прикамье мужчина сломал 5-месячному ребенку череп

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:45:28+03:00

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В Пермском крае задержали местного жителя за избиение малолетнего. 27-летний мужчина избил свою сожительницу и ее дочку.

Следователи выяснили, что трагедия произошла 14 февраля в поселке Юго-Камский. 27-летний местный житель был дома вместе с сожительницей и ее дочкой. Мужчина был пьян. Маленькая девочка заплакала, плач раздражал мужчину и мешал ему отдыхать. Он несколько раз ударил мать девочки, потому что она не смола успокоить ребенка, а потом ударил кулаками по голове 5-месячной малютке.

Малышку с переломом черепа отправили в пермскую краевую детскую клиническую больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Задержанный находится под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU