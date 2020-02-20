«Помогите найти!». В Прикамье пропал 31-летний мужчина со шрамом на носу
Последний раз его видели 4 февраля
Юрий Сунцов. Фото:Поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае ищут 31-летнего Юрия Сунцова. Мужчина пропал 4 февраль. В поисковом отряде им. Ирины Бухановой сообщили, что он вышел из дома в деревне Песьянка и больше на связь не выходил.
Приметы Юрия Сунцова: рост 175-180 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.
Особые приметы: шрам на переносице.
Был одет: синяя куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки, коричневая шапка.
Также мужчина может быть дезориентирован.
Если вам что-либо известно о местонахождении Юрия Сунцова, просьба сообщить в полицию по телефону 02
ИСТОЧНИК KP.RU