2020-02-19T16:44:42+03:00
Общество

Кадеты из Прикамья победили на международном слете юных патриотов

В этом году он был посвящен 75-летию Победы
Андрей МАТЛИН
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На церемонии закрытия слета. Фото: краевое правительство.На церемонии закрытия слета. Фото: краевое правительство.
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800 мальчишек и девчонок из 41 команды – из самых разных регионов страны, а также из Армении, Белоруссии и Казахстана - соревновались в Перми на Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!». Он проходил на базе Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В течение нескольких дней кадеты мерялись силами в различных испытаниях. Они жили в палаточном городке, который сами и разбили, участвовали в военно-патриотической эстафете, мастер-классах, знакомились с боевым вооружением. Для ребят были организованы практические занятия по огневой и тактической подготовке в условиях зимнего леса, радиационной, химической и биологической защите, медицине, пожарному делу, военной топографии и множеству других дисциплин. И вот настала пора подводить итоги.

18 февраля в Перми состоялась торжественная церемония закрытия XVIII Международного слёта юных патриотов. Участников слёта поприветствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

- Важнейшая задача органов государственной власти, поставленная Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – это подготовка молодого поколения, обладающего отличными знаниями, полезными жизненными навыками, способного к саморазвитию и готового защищать свою Родину, - отметил он. Олег Машковцев вручил приз лучшей иностранной делегации – кадетам из города казахстанского города Рудный.

Ну, а в командном зачёте победа досталась воспитанникам Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ.

Победителям в индивидуальных зачётах вручили путевки на военно-патриотическую смену в МДЦ «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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