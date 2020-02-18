2020-02-18T15:34:42+03:00
Спорт

В Пермь привезут главный хоккейный трофей - «Кубок Гагарина»

С ним можно будет сфотографироваться
Лилия Абибулаева
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Доступ к кубку будет открыт с 13:00 до 17:00. Фото: ХК ЦСКАДоступ к кубку будет открыт с 13:00 до 17:00. Фото: ХК ЦСКА
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В понедельник, 24 февраля, у пермяков появится возможность сфотографироваться с главным хоккейным трофеем «Кубком Гагарина». Целый день он будет находиться на первом этаже торгового центра «Колизей Синема».

Доступ к кубку будет открыт с 13:00 до 17:00.

Кубок Гагарина является главным клубным трофеем российского хоккей. Его вручают командам, выигравшим плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В прошлом году этот приз получила команда ЦСКА. Тренер команды Дмитрий Пирожков - уроженец Прикамья, именно поэтому он привез трофей на родину на несколько дней.

Кубок приедет в Пермь в рамках партнерской программы «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги

ИСТОЧНИК KP.RU

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