В Пермь привезут главный хоккейный трофей - «Кубок Гагарина»
В понедельник, 24 февраля, у пермяков появится возможность сфотографироваться с главным хоккейным трофеем «Кубком Гагарина». Целый день он будет находиться на первом этаже торгового центра «Колизей Синема».
Доступ к кубку будет открыт с 13:00 до 17:00.
Кубок Гагарина является главным клубным трофеем российского хоккей. Его вручают командам, выигравшим плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В прошлом году этот приз получила команда ЦСКА. Тренер команды Дмитрий Пирожков - уроженец Прикамья, именно поэтому он привез трофей на родину на несколько дней.
Кубок приедет в Пермь в рамках партнерской программы «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги
ИСТОЧНИК KP.RU