2020-02-18T11:14:07+03:00
Происшествия

«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей

Подозреваемого задержали
Лилия Абибулаева
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Ему предъявили первоначальное обвинение.Ему предъявили первоначальное обвинение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае перед судом предстанет местный житель за насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы.

Следователи выяснили, что в начале февраля 2020 года подозреваемый находился в квартире своей сожительницы. Так же находилась и 19-летняя дочь женщины. Мужчина набросился на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая чудом смогла отбиться и вырваться. Она убежала из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили первоначальное обвинение.

Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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