«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей
В Пермском крае перед судом предстанет местный житель за насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы.
Следователи выяснили, что в начале февраля 2020 года подозреваемый находился в квартире своей сожительницы. Так же находилась и 19-летняя дочь женщины. Мужчина набросился на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая чудом смогла отбиться и вырваться. Она убежала из дома и обратилась в правоохранительные органы.
Подозреваемого задержали. Ему предъявили первоначальное обвинение.
Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда.
ИСТОЧНИК KP.RU