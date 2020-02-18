«Чудом смогла вырваться». В Прикамье отчим надругался над падчерицей

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:14:07+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет местный житель за насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы.

Следователи выяснили, что в начале февраля 2020 года подозреваемый находился в квартире своей сожительницы. Так же находилась и 19-летняя дочь женщины. Мужчина набросился на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая чудом смогла отбиться и вырваться. Она убежала из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили первоначальное обвинение.

Сейчас мужчина находится под стражей и ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU