«Тело-инструмент жизни!» Екатерина Шпица рассказала о том, как важно держать себя в форме

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:59:27+03:00

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- По-моему, все, что человек может усовершенствовать без вреда для здоровья, он должен изменить, - написала Екатерина Шпица в подписи к фото из жаркой Доминиканы.

Актриса активно ведет Instagram, делится с подписчиками моментами со съемок, семейными историями и личными рассуждениями.

katerinashpitsa Екатерина Шпица рассказала о том, как важно держать себя в форме

В последний раз Екатерина опубликовала фото в купальнике из солнечной Доминиканы. Пользователи оценили прекрасную фигуру актрисы. И как раз об этом был ее последний пост. Екатерина рассказала о важности держать себя в форме и удивилась, почему люди запускают себя, ленятся заботиться о себе.

Пользователи поддержали Екатерину Шпицу и стали писать в комментариях свои истории борьбы за здоровое, подтянутое, красивое тело.

ИСТОЧНИК KP.RU