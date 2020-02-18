В музее «Хохловка» нашли нарушения пожарной безопасности
Руководство должно заплатить штраф в размере 150 000 рублей
«Хохловка» является филиалом Пермского краеведческого музеяФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» является филиалом Пермского краеведческого музея. В ходе проверки заведения нашли нарушения требований пожарной безопасности.
Суд Пермского края установил, что на дверях заведения отсутствовала категория по взрывопожарной и пожарной опасности, в помещениях бытовки для рабочих и здании плотника не было пожарной сигнализации, эвакуационные выходы в чайной лавке были закрыты на ключ.
Руководство музея признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности и приговорили к штрафу в размере 150 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU