2020-02-18T07:59:40+03:00
Общество

В музее «Хохловка» нашли нарушения пожарной безопасности

Руководство должно заплатить штраф в размере 150 000 рублей
Лилия Абибулаева
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«Хохловка» является филиалом Пермского краеведческого музея«Хохловка» является филиалом Пермского краеведческого музеяФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» является филиалом Пермского краеведческого музея. В ходе проверки заведения нашли нарушения требований пожарной безопасности.

Суд Пермского края установил, что на дверях заведения отсутствовала категория по взрывопожарной и пожарной опасности, в помещениях бытовки для рабочих и здании плотника не было пожарной сигнализации, эвакуационные выходы в чайной лавке были закрыты на ключ.

Руководство музея признали виновным в нарушении требований пожарной безопасности и приговорили к штрафу в размере 150 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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