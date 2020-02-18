2020-02-18T07:47:03+03:00
Общество

Власти Перми внесли поправки в смету строительства обхода Чусового

Предложено увеличить финансирование
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Работы должны были завершить осенью 2019. Фото:Правительство ПрикамьяРаботы должны были завершить осенью 2019. Фото:Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Пермские власти корректируют смету строительства обхода Чусового. Издание «Business Class» сообщает о том, что врио губернатора Прикамья внес на рассмотрение поправки в смету. Согласно пояснительной записке, предложено увеличить финансирование на 44,3 миллиона рублей.

Деньги необходимы для выполнения работ по укреплению склона и освещению трассы. Строительство дороги в обход Чусового началось три года назад. Изначально планировалось завершить работы осенью 2019 года. Тогда на проект выделили 2,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музее «Хохловка» нашли нарушения пожарной безопасности
Власти Перми внесли поправки в смету строительства обхода Чусового
К концу февраля в Перми укрепят улицу Монастырскую
В микрорайоне Кислотные дачи в Перми отремонтируют дорогу за 42,3 миллиона рублей
Бывшего полицейского из Прикамья будут судить за избиение подростка
В Прикамье осудят 25-летнего парня за секс со школьницей
Пермский минздрав проводит проверку по разглашению врачебной тайны
В Перми ледовый городок на эспланаде закроют из-за оттепели на четыре дня
Жительница Перми брызнула детям в лицо газовым баллончиком
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, метель и сильный ветер
В Перми бродячая собака напала на 2-летнего мальчика
В Перми задержали лихача, который устроил ДТП на Коммунальном мосту
«Бил руками и ногами». В Прикамье мужчина из-за беспорядка избил до смерти своего квартиранта
35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу
Жителя Прикамья отправили за решетку за хранение и перевозку наркотиков