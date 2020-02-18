Власти Перми внесли поправки в смету строительства обхода Чусового

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:47:03+03:00

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Пермские власти корректируют смету строительства обхода Чусового. Издание «Business Class» сообщает о том, что врио губернатора Прикамья внес на рассмотрение поправки в смету. Согласно пояснительной записке, предложено увеличить финансирование на 44,3 миллиона рублей.

Деньги необходимы для выполнения работ по укреплению склона и освещению трассы. Строительство дороги в обход Чусового началось три года назад. Изначально планировалось завершить работы осенью 2019 года. Тогда на проект выделили 2,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU