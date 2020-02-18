2020-02-18T07:29:55+03:00
Общество

К концу февраля в Перми укрепят улицу Монастырскую

Подрядчик уже установил 7 из 14 подпорок
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Во время установки подпорок движение на улице не останавливается. Фото:администрация ПермиВо время установки подпорок движение на улице не останавливается. Фото:администрация Перми
Изменить размер текста:

В Перми заканчиваются работы по укреплению улицы Монастырской. Подрядная организация продолжает устанавливать подпорные конструкции для укрепления подпорных конструкций моста. На данный момент установлено 7 из 14 подпорок. Они позволят увеличить грузоподъемность моста.

Работы производятся днем. Во время установки подпорок движение на улице не останавливается.

- До конца месяца мы планируем закончить все работы, все работы идут по графику. В итоге получим возможность обеспечить пропуск транспортных средств по путепроводу весом до 20 тонн, - рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

Работы планируют завершить до конца февраля

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музее «Хохловка» нашли нарушения пожарной безопасности
Власти Перми внесли поправки в смету строительства обхода Чусового
К концу февраля в Перми укрепят улицу Монастырскую
В микрорайоне Кислотные дачи в Перми отремонтируют дорогу за 42,3 миллиона рублей
Бывшего полицейского из Прикамья будут судить за избиение подростка
В Прикамье осудят 25-летнего парня за секс со школьницей
Пермский минздрав проводит проверку по разглашению врачебной тайны
В Перми ледовый городок на эспланаде закроют из-за оттепели на четыре дня
Жительница Перми брызнула детям в лицо газовым баллончиком
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, метель и сильный ветер
В Перми бродячая собака напала на 2-летнего мальчика
В Перми задержали лихача, который устроил ДТП на Коммунальном мосту
«Бил руками и ногами». В Прикамье мужчина из-за беспорядка избил до смерти своего квартиранта
35-летний житель Прикамья растлил знакомую школьницу
Жителя Прикамья отправили за решетку за хранение и перевозку наркотиков