К концу февраля в Перми укрепят улицу Монастырскую
В Перми заканчиваются работы по укреплению улицы Монастырской. Подрядная организация продолжает устанавливать подпорные конструкции для укрепления подпорных конструкций моста. На данный момент установлено 7 из 14 подпорок. Они позволят увеличить грузоподъемность моста.
Работы производятся днем. Во время установки подпорок движение на улице не останавливается.
- До конца месяца мы планируем закончить все работы, все работы идут по графику. В итоге получим возможность обеспечить пропуск транспортных средств по путепроводу весом до 20 тонн, - рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.
Работы планируют завершить до конца февраля
ИСТОЧНИК KP.RU