К концу февраля в Перми укрепят улицу Монастырскую

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:29:55+03:00

Во время установки подпорок движение на улице не останавливается. Фото:администрация Перми

Подрядчик уже установил 7 из 14 подпорок

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В Перми заканчиваются работы по укреплению улицы Монастырской. Подрядная организация продолжает устанавливать подпорные конструкции для укрепления подпорных конструкций моста. На данный момент установлено 7 из 14 подпорок. Они позволят увеличить грузоподъемность моста.

Работы производятся днем. Во время установки подпорок движение на улице не останавливается.

- До конца месяца мы планируем закончить все работы, все работы идут по графику. В итоге получим возможность обеспечить пропуск транспортных средств по путепроводу весом до 20 тонн, - рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

Работы планируют завершить до конца февраля

ИСТОЧНИК KP.RU