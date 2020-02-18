2020-02-18T06:57:15+03:00
Общество

В микрорайоне Кислотные дачи в Перми отремонтируют дорогу за 42,3 миллиона рублей

Работы планируют завершить в октябре 2020
Лилия Абибулаева
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Планируют отремонтировать участок улицы Генерала ЧерняховскогоПланируют отремонтировать участок улицы Генерала ЧерняховскогоФото: Василий Вахрин
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В Перми объявили аукцион на проведение ремонтных работ дороги в микрорайоне Кислотные дачи. Издание «Business Class» сообщает о том, что согласно техническому заданию, власти Перми планируют отремонтировать участок улицы Генерала Черняховского от Ракитной до Уссурийской, протяженностью 1,1 км.

Начальная стоимость контракта составила 42,3 миллиона рублей. Средства на реконструкцию выделят из городского бюджета. Работы на объекте планируется начать 15 апреля 2020 года, а завершить – 14 октября этого же года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В микрорайоне Кислотные дачи в Перми отремонтируют дорогу за 42,3 миллиона рублей
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