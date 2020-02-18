В микрорайоне Кислотные дачи в Перми отремонтируют дорогу за 42,3 миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:57:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми объявили аукцион на проведение ремонтных работ дороги в микрорайоне Кислотные дачи. Издание «Business Class» сообщает о том, что согласно техническому заданию, власти Перми планируют отремонтировать участок улицы Генерала Черняховского от Ракитной до Уссурийской, протяженностью 1,1 км.

Начальная стоимость контракта составила 42,3 миллиона рублей. Средства на реконструкцию выделят из городского бюджета. Работы на объекте планируется начать 15 апреля 2020 года, а завершить – 14 октября этого же года.

ИСТОЧНИК KP.RU