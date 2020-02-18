2020-02-18T06:37:40+03:00
Происшествия

Бывшего полицейского из Прикамья будут судить за избиение подростка

Мужчине показалось, что мальчик его оскорбил
Лилия Абибулаева
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Мужчине вынесли выговор и уволили из органовМужчине вынесли выговор и уволили из органовФото: архив "КП"
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Бывшего начальника отделения уголовного розыска в Красновишерске осудят за избиение 16-летнего подростка. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета России, в сентябре 2019 года мужчина шел по улице в Красновишерске. Ему показалось, что проходящий подросток нецензурно выразился в его адрес. Бывший полицейский вызвал служебный автомобиль и доставил парня в отдел, где избил 16-летнего школьника.

Бывшему полицейскому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине вынесли выговор и уволили из органов. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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