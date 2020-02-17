2020-02-17T17:36:41+03:00
Общество

В Перми ледовый городок на эспланаде закроют из-за оттепели на четыре дня

А городские катки продолжат свою работу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Четыре дня главный ледовый городок Перми работать не будет.Четыре дня главный ледовый городок Перми работать не будет.Фото: архив "КП"
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В Перми из-за оттепели на четыре дня приостановится работа ледового городка «Легенды древней Пармы».

- Наступившая неделя ожидается аномально теплой, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. - Для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов с 18 по 21 февраля ледовый комплекс на городской эспланаде приостановит свою работу.

Тем не менее городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать.

Планируется, что комплекс возобновит работу 22 февраля, в субботу, и будет работать в выходные по привычному графику: с 10.00 до 23.00, если позволит погода. Подробнее о режиме работы городка в выходные можно будет узнать на сайте, а также в социальных сетях проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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