Жительница Перми брызнула детям в лицо газовым баллончиком

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:48:24+03:00

Все три пострадавших от газового баллончика ребенка были госпитализированы в глазное отделение ГКБ № 2. Фото: архив "КП"

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Серьезное ЧП произошло в Перми 16 февраля днем. От содержимого газового баллончика пострадали три ребенка. Мальчики в возрасте от 10 до 13 лет получили струю в лицо из газового баллончика от жительницы города.

Все случилось вечером, около 17.00 часов возле дома на улице Рабочая, 5. При каких обстоятельствах это произошло, в полиции пока не сообщают.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Все три пострадавших ребенка были госпитализированы в глазное отделение ГКБ № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU