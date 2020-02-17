Жительница Перми брызнула детям в лицо газовым баллончиком
Трех пострадавших госпитализировали в больницу, полиция проводит проверку
Все три пострадавших от газового баллончика ребенка были госпитализированы в глазное отделение ГКБ № 2.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Серьезное ЧП произошло в Перми 16 февраля днем. От содержимого газового баллончика пострадали три ребенка. Мальчики в возрасте от 10 до 13 лет получили струю в лицо из газового баллончика от жительницы города.
Все случилось вечером, около 17.00 часов возле дома на улице Рабочая, 5. При каких обстоятельствах это произошло, в полиции пока не сообщают.
- По данному факту проводится проверка, - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Все три пострадавших ребенка были госпитализированы в глазное отделение ГКБ № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU