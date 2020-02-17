МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается мокрый снег, метель и сильный ветер
Порывы могут достигать 20 м/с
Температура воздуха ночью -3,-8, днем +3,-2.Фото: Василий Вахрин
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В Перми и в крае в ближайшие несколько дней ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что 17 и 18 февраля в крае ожидаются снег, метель, гололедица и сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с. Также возможно налипание мокрого снега на провода.
Температура воздуха ночью -3,-8, днем +3,-2.
В ведомстве рекомендуют не ходить рядом с деревьями и плохо закрепленными рекламными конструкциями. Из-за плохой погоды повышается риск ДТП и заторов.
ИСТОЧНИК KP.RU