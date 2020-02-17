«Бил руками и ногами». В Прикамье мужчина из-за беспорядка избил до смерти своего квартиранта

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:53:13+03:00

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В Пермском крае перед судом предстанет житель поселка Юго-Камский. 26-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений своему квартиранту. От полученных травм потерпевший скончался.

Следователи выяснили, что причиной трагедии стал беспорядок. В ноябре 2019 года ночью между хозяином дома и квартирантом произошла ссора. Конфликт возник из-за беспорядка. Разозлившись 26-летний мужчина, стал избивать квартиранта руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался через некоторое время.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU