Жителя Прикамья отправили за решетку за хранение и перевозку наркотиков

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:47:43+03:00

Коноплю он выращивал для себя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина проведет в колонии три года

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В Краснокамске вынесли приговор 46-летнему местному жители. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ.

Мужчину задержали в сентябре прошлого года на территории Чусовского района. Его остановили сотрудники ГИБДД. В машине нашли более 3 граммов гашиша и 26 граммов конопли. В доме, где мужчина проживал, стражи порядка обнаружили и изъяли еще более 243 граммов наркотиков. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина выращивал растения в специальной теплице. Коноплю он выращивал для себя.

Краснокамский городской суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU