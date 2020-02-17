Жителя Прикамья отправили за решетку за хранение и перевозку наркотиков
В Краснокамске вынесли приговор 46-летнему местному жители. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ.
Мужчину задержали в сентябре прошлого года на территории Чусовского района. Его остановили сотрудники ГИБДД. В машине нашли более 3 граммов гашиша и 26 граммов конопли. В доме, где мужчина проживал, стражи порядка обнаружили и изъяли еще более 243 граммов наркотиков. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина выращивал растения в специальной теплице. Коноплю он выращивал для себя.
Краснокамский городской суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU