В Перми ищут подрядчика для строительства галереи

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:53:59+03:00

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В краевом центре объявили повторный аукцион по выбору подрядной организации, которая к 300-летию Перми должна построить новое здание для Пермской художественной галереи. Предыдущий конкурс не состоялся – на него не поступило ни одной заявки.

- В России, особенно в регионах, давно не было проектов такого масштаба, поэтому компаниям нужно больше времени, чтобы оценить свои возможности и готовность заявиться на строительство, - объяснил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.

По условиям контракта, подрядчик должен приступить к работам в этом году и построить объект в 2023 году. Новое пятиэтажное здание галереи будет располагаться на территории пространства «Завод им. Шпагина». Количество экспозиционных разделов галереи вырастет с 4-х до 16-ти. И если сейчас выставляется лишь 2,5 процента экспонатов фонда галереи, то в новом здании этот показатель доведут до 10 процентов. Помимо экспозиций в здании будут располагаться образовательный центр, библиотека, научный архив, многофункциональные лекционно-киноконцертные залы, кафе, магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU