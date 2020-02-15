Спортсменка из Прикамья Екатерина Катникова завоевала «золото» на чемпионате мира по санному спорту
«Серебро» досталось чусовлянке Татьяне Ивановой
На мировом подиуме - две жительницы Прикамья. Фото: краевое правительство.
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На чемпионате мира по санному спорту, который проходит в Сочи, успеха добились сразу две спортсменки из Чусового.
Саночница Екатерина Катникова стала «золотой» в спринте. Спринтерскую дистанцию она преодолела за 31,105 секунды. Всего 0,008 секунды уступила ей еще одна чусовлянка Татьяна Иванова. Третье место досталось латышке Элизе Каузе.
Чемпионат мира по санному спорту впервые проходит в нашей стране. На него приехали более 120 спортсменов из разных стран.
ИСТОЧНИК KP.RU