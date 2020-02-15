В Прикамье прокурор потребовал организовать удобный маршрут школьного автобуса

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:00:09+03:00

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Школьникам отдаленного поселка Станция Бисер в Горнозаводском районе приходилось с мучениями добираться до остановки школьного автобуса. Ребятишки должны были проделать пешком километровый путь, а затем перебираться через рельсы железнодорожного переезда.

Оказало, проблему решить несложно. После того, как сотрудники прокуратуры вынесли директору школы представление, в поселке был запущен новый маршрут школьного автобуса - остановку сделали в самом населенном пункте, а не на окраине.

- До этого было явное нарушение санитарных правил, которые допускают расстояние до остановки школьного автобуса не более 500 метров, - объяснили в краевой прокуратуре.

На контроле остается предписание оборудовать остановку павильоном и сделать нормальное разворотное кольцо для школьного автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU