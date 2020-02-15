2020-02-15T08:24:28+03:00
Общество

Главе Прикамья Дмитрию Махонину посоветовали возродить пермский футбол

Поводом стал его пост в Instagram о посещении баскетбольного матча
Андрей МАТЛИН
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Фото со страницы Дмитрия Махонина в Instagram.Фото со страницы Дмитрия Махонина в Instagram.
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Врио губернатора Дмитрий Махонин посетил матч между баскетболистами «Пармы» и питерским «Зентом», где пермяки проиграли гостям с минимальным счетом – 84 : 82. Своими впечатлениями он поделился на своей странице в Instagram.

- Спасибо за игру! – написал он. - «Зенит» сегодня был сильнее, но мы можем победить! Край с вами!

Пост вызвал много откликов. Прикамцы попросили нового главу Прикамья возродить пермский футбол. Вот некоторые из комментариев.

Artur_artego

- А когда край будет с футболом?

Aksenovanton

- Дмитрий Николаевич, возродите, пожалуйста, «Амкар». Это прибавит вам огромное количество очков.

Dmitriymatveichuk

- Сделайте доброе дело, примите участие в возрождении футбола в Пермском крае, под знаменами ФК «Амкар». Нужен спорт высоких достижений, юному поколению нужны свои кумиры. Наш край достоин этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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