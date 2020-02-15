Главе Прикамья Дмитрию Махонину посоветовали возродить пермский футбол
Врио губернатора Дмитрий Махонин посетил матч между баскетболистами «Пармы» и питерским «Зентом», где пермяки проиграли гостям с минимальным счетом – 84 : 82. Своими впечатлениями он поделился на своей странице в Instagram.
- Спасибо за игру! – написал он. - «Зенит» сегодня был сильнее, но мы можем победить! Край с вами!
Пост вызвал много откликов. Прикамцы попросили нового главу Прикамья возродить пермский футбол. Вот некоторые из комментариев.
Artur_artego
- А когда край будет с футболом?
Aksenovanton
- Дмитрий Николаевич, возродите, пожалуйста, «Амкар». Это прибавит вам огромное количество очков.
Dmitriymatveichuk
- Сделайте доброе дело, примите участие в возрождении футбола в Пермском крае, под знаменами ФК «Амкар». Нужен спорт высоких достижений, юному поколению нужны свои кумиры. Наш край достоин этого.
ИСТОЧНИК KP.RU