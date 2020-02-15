2020-02-15T07:48:16+03:00
Общество

Аквапарк в Перми могут построить неподалеку от будущего нового зоопарка

Долгожданный объект продолжает «переезжать» с места на место
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Будущий пермский аквапарк никак не может получить постоянное место "прописки".Будущий пермский аквапарк никак не может получить постоянное место "прописки".
Изменить размер текста:

На этой неделе в Законодательном собрании рассмотрели эскизы будущего аквапарка в Перми. Заказчик объекта, которого давно ожидают жители Прикамья, даже рассказали, сколько будет стоить билет на его посещение – около полутора тысяч рублей. Построить его обещали в Закамске, на улице Калинина, 84а.

Но в конкурсе на разработку проектно-сметной документации многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей, который объявило ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь», фигурируют и три другие площадки возведения аквапарка.

Кроме закамского земельного участка проектировщикам предлагается рассмотреть еще три - две площадки вблизи строящегося зоопарка на улице Леонова, 84 и на пересечении ул. Карпинского и Свиязева, а также участок на улице Щербакова, 102 в Орджоникидзевском районе.

Начальную цену контракта на проектирование объекта уменьшили со 175 до 152 миллионов рублей, заявки на конкурс принимаются до 12 марта, а итоги подведут 23 марта. Как известно, предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих в нем поучаствовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главе Прикамья Дмитрию Махонину посоветовали возродить пермский футбол
Аквапарк в Перми могут построить неподалеку от будущего нового зоопарка
В УФАС Прикамья потребовали отозвать лицензии у автобусных перевозчиков
Следователи проверяют поборы на учебники и линолеум в одном из пермских лицеев
В Перми наградили победителей конкурса «Учитель года-2020»
14 февраля жители Прикамья сдали 74 литра крови
В Пермском крае проводница поезда заплатит штраф за травму пассажирки
Роспотребнадзор: карантин в Перми продлевать не будут
Пермские врачи спасли жизнь девочке с редким заболеванием
Директор двух пермских фирм обманул 20 предпринимателей
В Перми рассказали, как будет выглядеть обновленный манеж «Спартак»
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
В Перми обустроят удобный выезд из Садового на Восточный обход
В Перми двух китайских студентов выпустили из карантина
Пермякам предложили придумать название транспортной карте
В Пермском крае пройдут гонки на лопатах
Осужденный из Прикамья пожаловался, что его кормили раз в сутки
«Приятно видеть улыбки. Особенно девушек». Глава Прикамья Дмитрий Махонин поделился ощущениями от посещения ЗиДа
Билет в аквапарк в Перми будет стоить около полутора тысяч рублей