Аквапарк в Перми могут построить неподалеку от будущего нового зоопарка

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:48:16+03:00

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На этой неделе в Законодательном собрании рассмотрели эскизы будущего аквапарка в Перми. Заказчик объекта, которого давно ожидают жители Прикамья, даже рассказали, сколько будет стоить билет на его посещение – около полутора тысяч рублей. Построить его обещали в Закамске, на улице Калинина, 84а.

Но в конкурсе на разработку проектно-сметной документации многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей, который объявило ООО «Спортивный комплекс «Олимпия-Пермь», фигурируют и три другие площадки возведения аквапарка.

Кроме закамского земельного участка проектировщикам предлагается рассмотреть еще три - две площадки вблизи строящегося зоопарка на улице Леонова, 84 и на пересечении ул. Карпинского и Свиязева, а также участок на улице Щербакова, 102 в Орджоникидзевском районе.

Начальную цену контракта на проектирование объекта уменьшили со 175 до 152 миллионов рублей, заявки на конкурс принимаются до 12 марта, а итоги подведут 23 марта. Как известно, предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих в нем поучаствовать.

ИСТОЧНИК KP.RU