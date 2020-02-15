В УФАС Прикамья потребовали отозвать лицензии у автобусных перевозчиков
В октябре прошлого года в Чайковском разыграли право на обслуживание городских автобусных маршрутов. Один из перевозчиков, который оказался не у дел, пожаловался в региональное антимонопольное управление.
Антимонопольщики пришли к выводу, что, действительно, при проведении конкурсов создавалась лишь видимость конкуренции.
- В конкурсных условиях никак не учитывался опыт работы перевозчика, участникам аукциона со стажем и новичкам присваивалось одинаковое количество баллов, - объяснили в УФАС Прикамья.
Точно также не принималось во внимание и количество ДТП, совершенных на том или ином маршруте.
Антимонопольщики предписали администрации Чайковского городского округа до 10 марта провести новый открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU