2020-02-14T19:49:07+03:00
Происшествия

Следователи проверяют поборы на учебники и линолеум в одном из пермских лицеев

Отказавшись платить, отец мальчика записал видеообращение, которое показали по федеральному каналу
Алена ОВЧИННИКОВА
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С родителей третьеклассника требовали полторы тысячи рублей на учебники и линолеум.С родителей третьеклассника требовали полторы тысячи рублей на учебники и линолеум.Фото: архив "КП"
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14 февраля в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что администрация пермского лицея незаконно собирает с родителей школьников деньги на приобретение учебников и линолеума. Каждый родитель должен был сдать по 1200 рублей.

Отказавшись платить, отец одного третьеклассника распространил в Интернете видеообращение о том, что после отказа сдать деньги преподаватели лицея начали психологически давить на его сына и унижать перед одноклассниками. О ситуации рассказали в СМИ.

- По сообщению средств массовой информации была организована доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Проводятся необходимые проверочные мероприятия, затем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. При установлении фактов нарушения закона следствием будут приняты все необходимые меры для защиты и восстановления нарушенных прав граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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