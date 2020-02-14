В Перми наградили победителей конкурса «Учитель года-2020»

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:43:47+03:00

Ими стали учитель химии школы №102 Елена Щукина и воспитатель детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблева

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В Перми состоялось закрытие городского этапа конкурса «Учитель года». Конкурс проходил в пяти номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом» и номинация «Амбициозен».

В заочном этапе приняли участие 238 человек, в очный прошли 92 из них. Завучи, учителя и воспитатели показывали мастер-классы, разрабатывали педагогические проекты, проводили занятия.

Лучшим заместителем директора стала Венера Шаяхметова из лицея №4. Лучшим педагогом дополнительного образования названа Валентина Щербакова из Детской школы искусств.

Абсолютными победителями муниципального конкурса «Учитель года-2020» стали учитель химии школы №102 Елена Щукина и воспитатель детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблева.

Они получили дипломы победителей и денежные премии по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU