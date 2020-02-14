14 февраля жители Прикамья сдали 74 литра крови

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:20:11+03:00

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14 февраля в Пермском крае прошла донорская акция «Делитесь любовью, делитесь кровью: празднуйте День Святого Валентина».

Всего в акции приняли участие 190 человек, но учитывая медицинские противопоказания, донорами смогли стать 164 человека. Те, кто решил отдать свою кровь для тех, кто в ней нуждается, приходили как на пермскую краевую станцию переливания крови, так и на ее Кунгурский филиал.

- Всем донорам вручали на память фирменные подарки: кружки, выпущенные специально для этого мероприятия, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. - Добровольцы из регионального отделения Всероссийского общественного движения, волонтеры-медики, провели для доноров викторину с призами. Вдобавок всем участникам акции была выражена благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU