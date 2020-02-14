В Пермском крае проводница поезда заплатит штраф за травму пассажирки

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:04:13+03:00

Когда поезд прибыл на станцию Кунгур, три последних вагона оказались за пределами пассажирской платформы. Фото: Василий Вахрин

После несчастного случая на железнодорожной станции в Кунгуре было возбуждено уголовное дело

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На скамье подсудимых оказалась проводница поезда сообщением «Челябинск-Санкт-Петербург», по вине которой одна из пассажиров получила серьезную травму.

Все произошло 25 мая 2019 года вечером. Когда поезд прибыл станцию Кунгур, три последних вагона железнодорожного состава оказались за пределами пассажирской платформы. Но проводник не предприняла мер для обеспечения безопасной высадки пассажиров, а предложила прыгать им на щебенку.

Итог такого выхода из вагона – тяжелая травма одной из пассажирок.

- По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. - Приговором суда проводнику вагона назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU