Пермские врачи спасли жизнь девочке с редким заболеванием

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:11:29+03:00

У девочки была гигантская сосудистая опухоль левой половины лица, головы и шеи. Она препятствовала самостоятельному дыханию. Фото: Пермский краевой минздрав.

Сейчас малышка, родившаяся с синдромом Казабаха-Меррита, полноценно развивается и самостоятельно дышит

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Год назад в Пермском крае родилась девочка с редким диагнозом - синдромом Казабаха-Меррита. Он сопровождается сосудистой опухолью и нарушением свертываемости крови. Поэтому из-за кровотечения ребенок может просто умереть.

За год пермские врачи смогли поставить девочку на ноги, и теперь она полноценно развивается, самостоятельно дышит и мало чем отличается от своих сверстников. Но поначалу ситуация была не столь оптимистичной.

- После появления на свет ребенка поместили в реанимационное отделение Краевой детской клинической больницы, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава. - У девочки была гигантская сосудистая опухоль левой половины лица, головы, шеи, переднего средостения, которая препятствовала самостоятельному дыханию. Месторасположение опухоли и ее размеры не позволяли провести хирургическое вмешательство.

Лечением редкой патологии занялись гематолог, неонатолог, генетик, кардиолог и хирург. Девочке подобрали эффективную медикаментозную терапию и гемангиома начала рассасываться. Вскоре восстановилась проходимость дыхательных путей, а спустя три недели девочка задышала сама.

Затем выхаживанием маленького пациента стали заниматься врачи педиатрического отделения №2.

ИСТОЧНИК KP.RU